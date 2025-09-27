ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ким Чен Ун: Ядрената програма е основен приоритет за Северна Корея

Лидерът на КНДР Ким Чен Ун. СНИМКА: Официален сайт на КНДР.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун разпореди всички ресурси на Северна Корея да бъдат използвани в подкрепа на ядрената програма на страната, за да бъдат защитени националния суверенитет и сигурност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Ким се срещна със служители и учени от институтите за разработки на ядрени оръжия в Северна Корея в петък, след което заяви, че по-нататъшното развитие на ядрената отбранителна позиция на страната му е „основен приоритет”.

„Другарят Ким Чен Ун заяви, че трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, които могат надеждно да гарантират националния суверенитет, сигурността и интересите, както и правото на развитие”, предаде КЦТА, цитирана от БТА.

Северна Корея от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно, заяви в четвъртък президентът на Южна Корея И Дже-мьон.

Според южнокорейския държавен глава Пхенян разполага с достатъчно ядрени оръжия за „оцеляването на режима“ и е почти в последния етап от разработването на междуконтинентална балистична ракета, способна да достигне територията на Съединените щати.

