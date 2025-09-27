Тръмп: "Майкрософт" трябва да уволни президента си по глобални въпроси - заплаха е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "Майкрософт" (Microsoft) трябва да уволни президента по глобални въпроси на компанията Лиза Монако, която беше заместник-главен прокурор в администрацията на президента Джо Байдън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тя е заплаха за националната сигурност на САЩ, особено предвид големите договори на "Майкрософт" с правителството на Съединените щати“, изтъкна Тръмп в публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social).

По думите на държавния глава поради неправомерни действия на Монако, правителството на САЩ наскоро я е лишило от „всякакъв достъп до класифицирана информация (...) и й забрани достъпа до всички федерални имоти“.

„Моето мнение е, че "Майкрософт" трябва незабавно да прекрати трудовото правоотношение с Лиза Монако“, допълни Тръмп.

Според профила на Монако в "ЛинктИн" (LinkedIn) тя е назначена на ръководния пост в "Майкрософт" през юли, уточни по-рано „Фокс нюз“.

Била е и съветник на Белия Дом по националната сигурност при президента Барак Обама.