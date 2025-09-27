ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: "Майкрософт" трябва да уволни президента си по глобални въпроси - заплаха е

Лиза Монако, президент на "Майкрософт" по глобалните въпроси СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "Майкрософт" (Microsoft) трябва да уволни президента по глобални въпроси на компанията Лиза Монако, която беше заместник-главен прокурор в администрацията на президента Джо Байдън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тя е заплаха за националната сигурност на САЩ, особено предвид големите договори на "Майкрософт" с правителството на Съединените щати“, изтъкна Тръмп в публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social).

По думите на държавния глава поради неправомерни действия на Монако, правителството на САЩ наскоро я е лишило от „всякакъв достъп до класифицирана информация (...) и й забрани достъпа до всички федерални имоти“.

„Моето мнение е, че "Майкрософт" трябва незабавно да прекрати трудовото правоотношение с Лиза Монако“, допълни Тръмп.

Според профила на Монако в "ЛинктИн" (LinkedIn) тя е назначена на ръководния пост в "Майкрософт" през юли, уточни по-рано „Фокс нюз“.

Била е и съветник на Белия Дом по националната сигурност при президента Барак Обама.

