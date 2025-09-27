Върховният съд на САЩ позволи на Тръмп да блокира $4 млрд. чуждестранна помощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният съд на САЩ се произнесе в полза на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, като й позволи да блокира около 4 милиарда долара чуждестранна помощ, одобрена от Конгреса за настоящата фискална година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Делото повдигна въпроси относно степента, до която президентът има правомощия да отменя средства, отпуснати от Конгреса за програми, които не съответстват на неговата политика. Конституцията на САЩ дава на Конгреса правомощия по отношение на бюджета.

Съдиите от Върховния съд уважиха искането на Министерството на правосъдието да блокират заповедта на окръжния съдия на САЩ Амир Али, която задължаваше администрацията да предприеме незабавни мерки за освобождаване на чуждестранната помощ.

Решението на Али беше постановено по дело, заведено от неправителствени организации.

Върховният съд заяви, че хуманитарните организации може да нямат правната компетентност да оспорят действията на Белия дом и изрази опасения, че решение срещу Тръмп на този етап от делото може да застраши правомощията му да води външна политика.

В документи по делото Министерството на правосъдието изразява мнение, че средствата, отпуснати за чуждестранна помощ, са "в противоречие с външната политика на САЩ".

Помощта от около 4 милиарда долара, която е предмет на делото, е била предназначена от Конгреса за чуждестранна помощ, миротворчески операции на ООН и усилия за насърчаване на демократичните процеси в чужбина.