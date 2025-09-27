ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегическо партньорство и бъдещи инициативи меж...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21378086 www.24chasa.bg

САЩ ще отнемат визата на колумбийския президент Густаво Петро

1968
Колумбийския президент Густаво Петро СНИМКА: Архив

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".

Засега не са дадени повече доказателства или подробности, отбелязва ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп и е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.

Колумбийския президент Густаво Петро СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?