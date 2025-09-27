От неделя започва ремонт на словенско-хърватската АЕЦ „Кръшко“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атомната електроцентрала „Кръшко“, собственост на Хърватия и Словения, в неделя започва ремонт, който ще продължи близо месец, съобщи хърватският информационен сайт "Пословни", цитиран от БТА.

В неделя в електроцентралата започва редовен основен ремонт, който ще продължи обичайните 29 дни и ще струва между 80 и 100 милиона евро, отбелязва изданието.

Около 33 000 дейности ще бъдат изпълнени от около 600 души, които работят в електроцентралата, заедно с още хиляда служители на външни компании.

След дълготрайна стабилна работа ремонтът ще започне с изключване на генераторите от електроенергийната мрежа, съобщиха от „Кръшко“.

На 13 септември „Кръшко“ достигна 500 дни непрекъсната работа с пълен капацитет.

„Това постижение означава почти година и половина надеждно снабдяване на словенските и хърватските домакинства и предприятия с местна нисковъглеродна електроенергия. През този период в електропреносната мрежа са доставени малко над 8,28 милиарда киловатчаса електроенергия“, се казва в изявлението на компанията, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

"Кръшко" покрива около 20 процента от енергийните нужди на Словения и около 16 процента от тези на Хърватия, отбелязва Ройтерс.