11 станаха жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Филипинските власти днес съобщиха, че броят на жертвите при преминаването на тропическата буря "Буалой", която сега се е насочила към Виетнам, е достигнал 11 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Буалой" премина през няколко острова в централната част на страната вчера, като повали дървета и електрически стълбове, отнесе покриви на къщи и причини наводнения, които принудиха 400 000 души да се евакуират от домовете си.

Малкият остров Билиран беше един от най-тежко засегнатите. Там загинаха осем души, а други двама все още са в неизвестност, каза пред АФП Ноел Лунгай от регионалната служба за справяне с бедствията.

"Имаше мащабни наводнения и някои пътища все още са под вода тази сутрин", заяви той и добави, че "евакуираните започват да се връщат по домовете си с подобряването на времето".

По-рано властите съобщиха за смъртта на други трима души на островите Масбате и Тикао, близо до Билиран.

Четиринадесет души все още са в неизвестност в централната част на Филипините, съобщиха властите без да дадат повече подробности. Над 200 000 души все още остават в евакуационни центрове, разположени по пътя на бурята.

"Буалой" удари след супертайфуна "Рагаса", който причини смъртта на 14 души в северната част на Филипините.

След като премина през архипелага, днес "Буалой" се насочи към Южнокитайско море и се очаква да достигне централното крайбрежие на Виетнам утре следобед.