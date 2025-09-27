Иран отзова посланиците си в Берлин, Париж и Лондон заради санкциите на ООН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания във връзка с механизма за възстановяване на санкциите на ООН срещу страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Мер.

"След безотговорните действия на трите европейски страни за връщане на отменени резолюции на Съвета за сигурност на ООН, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации“, съобщи държавната телевизия, цитирана от БТА.

Този ход идва, след като вчера се провалиха руските и китайските усилия в 15-членния Съвет за сигурност на ООН за отлагане на възобновяването на международните санкции срещу Техеран заради ядрената му програма.

Едва четири държави вчера подкрепиха проекторезолюцията на Москва и Пекин, което проправи пътя за връщане на санкциите.