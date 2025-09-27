Представят нови румънски технологии на конгрес по алпийско спасяване в САЩ

Иновативни технологии, внедрени от румънската асоциация за планинска спасителна дейност „Салвамонт Румъния“ (Salvamont Romania), ще бъдат представени на конгреса на Международната комисия за алпийско спасяване (ICAR) в САЩ, насрочен за началото на октомври, предаде Аджерпрес за БТА.

Събитието ще се проведе в Джаксън Хоул, Уайоминг, като това е най-голямото годишно събиране на планински спасители.

„Между 8 и 11 октомври в Съединените щати ще се проведе Международният конгрес за алпийско спасяване. Това е най-голямото годишно събиране на планински спасители. В събитието ще участват от 60 до 80 държави с множество делегации. Ще бъдат представени най-новите открития в областта, най-модерните спасителни техники, спасителни системи и нововъведено оборудване. С радост съобщаваме, че материалът, предложен от „Салвамонт Румъния“, който отразява всички развития в технологиите и изкуствения интелект през последната година, е одобрен и ще бъде представен на пленарна сесия, като за представянето е отделен половин час. Материалът е особено интересен и включва няколко иновации, внедрени за първи път в световен мащаб в Румъния“, каза пред Аджерпрес президентът на „Салвамонт Румъния“ Сабин Корною.

По думите му става въпрос за най-важните световни новости, постигнати от „Салвамонт Румъния“ – сигнален дрон, Национален център за обработка на фотограми и автоматизирана система за проверка на ски зоните, използвана след края на работното време.

„Имам предвид системата за наблюдение на ски пистите и проверка след тяхното затваряне, сигналната антена, използвана с помощта на дрон, и използването на изкуствен интелект за идентифициране на фотограми, заснети от дронове. Това са иновативни проекти, които успешно реализирахме в планинското спасяване, а сега имаме възможността да ги представим на специалисти от цял ​​свят, които от своя страна могат да ги възприемат и интегрират в собствените си спасителни системи. (...) Това са образци, демонстрирани за пръв път в света - центърът за анализ на данни за изображения, събрани от дронове, е първият по рода си в света, сигналната антена също е световна премиера, а сега имаме и система за наблюдение на ски пистите след работно време, което отново е световна премиера, и сме щастливи, че достигнахме до точката, в която сме признати за нашите изследвания и разработки в областта и даваме своя принос от знания за други екипи“, заяви Сабин Корною, цитиран от Аджерпрес.

На конгреса в САЩ ще присъстват девет делегати от девет центъра на "Салвамонт" в Румъния.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)