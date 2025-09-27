Морски костенурки хапят плувци край гръцкия остров Крит, стават хищници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Все по-често морски костенурки хапят плувците във водите край плажа Марати в Ханя на гръцкия остров Крит. Инцидентите зачестяват, понеже, както обясняват биолози, туристи и рибари хранят животните, което променя естественото им поведение, информира гръцкото издание „Катимеринити“, цитирано от БТА.

Д-р Катерина Маниманаки от болница Ханя съобщи, че е лекувала множество пострадали през последните две години.

„Костенурките нямат зъби, а много силни челюсти, които причиняват големи синини“, каза тя.

Местната жителка К.Б. описа как е била ухапана по седалището и бедрото, докато излизала от водата.

„Болката беше толкова силна, че едва не припаднах“, каза тя, като е била хоспитализирана заради инфектирани рани.

Експертът по дивата природа Димитрис Фитилис от природозащитната група „Арчелон“ обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храна.

„Те започват да се отнасят към плувците като към конкуренти за храна и се опитват да ги прогонят, като ги хапят“, каза той.

Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони. Експертите съветват плувците да размахват ръце и крака под водата, за да плашат приближаващите се костенурки.