КМГ: Посещението в Китай на делегацията от Конгреса на САЩ носи положителна енергия за двустранното сътрудничество

Делегация, водена от американския конгресмен Адам Смит, завърши посещението си в Китай на 25 септември, съобщи КМГ. Визитата е първото подобно посещение от шест години насам и привлече широко международно внимание. В нея участваха представители и от двете американски партии, заявявайки ясно очакванията на американците за развитие на китайско-американските отношения. Посещението е резултат от тенденцията на засилен обмен на високо ниво между двете страни и бе определено като положителна стъпка към стабилизиране на връзките между двете страни.

Експерти коментират, че визитата не само отвори нов канал за комуникация, но и създаде възможности за по-добро взаимно разбиране. „Такива посещения не трябва да се случват веднъж на шест или седем години. Имаме нужда от повече обмен", подчерта Адам Смит, който е и високопоставен член на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите.

Китайско-американските отношения остават най-важните двустранни отношения в света. И двете страни могат и трябва да бъдат партньори и приятели. Сегашното затопляне в диалога е постигнато трудно и заслужава да бъде оценено подобаващо. Самите американски конгресмени отбелязаха, че макар Китай и САЩ да не могат да бъдат „на една и съща страница" по всички въпроси, е важно поне да „четат една и съща книга". Поддържането на комуникация и диалог е от решаващо значение за постигането на това.

Делегацията изрази готовност да сподели впечатленията си от Китай пред Конгреса на САЩ, за да насърчи по-реалистичен поглед и да подпомогне положителното взаимодействие между двете страни.