ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегическо партньорство и бъдещи инициативи меж...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21379012 www.24chasa.bg

Началниците на Генщабовете на страните от НАТО обсъждат руските дронове днес

1396
Председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне Снимка: Фейсбук/ Admiral Giuseppe Cavo Dragone

Началниците на Генералните щабове на страните членки на НАТО днес се събраха в латвийската столица Рига, за да обсъдят последните извършени от Русия нарушения на въздушното пространство на страни от алианса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Днес изразяваме пълна и недвусмислена солидарност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено. Отговорът на алианса беше силен и ще продължи да се засилва", заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО. "Тези действия са ескалиращи и безразсъдни и Русия носи пълна отговорност за тях", добави той.

Той напомни за историческите събития от 25 септември 1939 г., когато съветски бомбардировач и разузнавателен самолет нарушиха въздушните пространства на Литва, Латвия и Естония, описвайки това като "начални сигнали за решимостта на Москва да наложи волята си".

"Днес този момент трябва да резонира с нас", добави Драгоне.

В обръщението си като домакин на срещата латвийският президент Едгарс Ринкевичс заяви, че "днес непосредственият приоритет очевидно е противовъздушната отбрана".

"Както вече съм заявявал, Русия продължава с модела на провокации, като последно безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", отбеляза той.

Ринкевичс призова за продължаване на твърдия отговор, който да превърне балтийското въздушно наблюдение в балтийска мисия за противовъздушна отбрана със съответните правила за действие.

Руските сили напоследък извършиха поредица потенциално опасни нарушения на въздушното пространство на НАТО над балтийските страни и Полша. Тези действия бяха свързани с продължаващата война в Украйна, припомня ДПА.

Председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне Снимка: Фейсбук/ Admiral Giuseppe Cavo Dragone

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?