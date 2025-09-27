КМГ: Китай разкритикува остро коментар на бивш японски премиер, че Тайван е "страна"

"Призоваваме Япония да се придържа към ангажимента си да разбере напълно и уважава факта, че Тайван е неразделна част от територията на Китайската народна република, както и да прекрати официалните си взаимоотношения с властите на острова под какъвто и да е предлог да са те", заяви говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун на редовната си пресконференция в петък, предаде КМГ.

Коментарът му бе по повод думите на бившия японски премиер Таро Асо при срещата му с председателя на законодателния орган на Тайван на 25 септември, че островът е „страна, която споделя фундаментални ценности с Япония".

„Това не е първият път, когато японски политик прави провокации по тайванския въпрос. Подобно поведение представлява сериозно нарушение на политиката за един Китай и водещите принципи в четирите политически документа между Китай и Япония, както и е груба намеса във вътрешните ни работи", каза Гуо Дзякун.

„В света има само един Китай и Тайван е неразделна част от неговата територия. Декларациите от Кайро и Потсдам изрично посочват, че всички територии, които Япония е отнела от китайския народ, включително Тайван и островите Пънху, ще бъдат върнати на Китай – и това е важен компонент от следвоенния международен ред", посочи говорителят.

„Тайван е провинция на Китай и никога не е бил държава, а тайванският въпрос е свързан с основните интереси на Китай, политическите основи на китайско-японските отношения и основното доверие между двете страни", добави той.

„Япония носи исторически отговорности пред китайския народ по тайванския въпрос и трябва да действа още по-разумно. Тя не трябва да прави никакви провокации или опасни ходове по тайванския въпрос и не бива да подценява твърдата решимост, воля и способност на китайския народ да защитава националния си суверенитет и териториална цялост", добави Гуо.

Той призова Токио да спазва принципите и духа на четирите политически документа между двете страни и да се отнася правилно по въпроси, свързани с Тайван