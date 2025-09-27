ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха нефтена станция в руската Чувашия

Карта на Чувашия, която е част от Руската федерация. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Украински дронове удариха днес нефтена станция в Чувашия, което доведе до спирането на работата ѝ, съобщи областният управител Олег Николаев, цитиран от Ройтерс и БТА. Републиката е част от Руската федерация и се намира в европейската й част.

В канала си в "Телеграм" Николаев уточни, че атаката е извършена в близост до село Конар, на около 1200 км от украинската граница. По думите му няма жертви, а нанесените щети са "незначителни".

През последните седмици Украйна засили атаките с дронове срещу руската енергийна инфраструктура – рафинерии и експортни терминали. Според Киев целта е да бъдат намалени приходите на Москва от износ, да се създаде вътрешно недоволство и Кремъл да бъде подтикнат към преговори.

Ударите са ограничили нефтопреработването в Русия с до 20% в някои дни и са затруднили експорта през ключови пристанища, което принуди страната да намали добива си на петрол, отбелязва Ройтерс.

