Дронове прелетяха над най-голямата датска военна база, не казват руски ли са

Над датската военновъздушна база в Каруп са забелязани дронове, които полицията отказа да коментира чии са. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес и БТА.

"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Това е поредният подобен инцидент, след като през седмицата дронове бяха засечени да летят над няколко летища на страната, припомня АФП.

