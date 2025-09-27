ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мицотакис пред ООН: Израел рискува да отчужди съюзниците си, ако продължи войната в Газа

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Снимка: Екс/@kmitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви в речта си пред Общото събрание на ООН снощи, че Израел рискува да отчужди останалите си съюзници, ако продължи войната си в Газа, съобщава в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Подчертавайки, че Гърция още от самото начало е осъдила "чудовищните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г." срещу Израел и "се е застъпила за правото на Израел да се защити срещу една терористична организация, която отхвърля правото на Израел да съществува", Мицотакис изтъкна, че "никакви военни цели, независимо колко са ценни, не може да оправдаят смъртта на хиляди деца, принудителното изселване на над един милион палестинци в ивицата Газа и хуманитарните страдания на палестинския народ".

Премиерът посочи, че стратегическото партньорство на Гърция с Израел "не й пречи да говори открито, честно и откровено". "Продължаването на този курс на действие в крайна сметка ще навреди на собствените интереси на Израел, което ще доведе до подкопаване на международната подкрепа", добави той.

"И аз казвам на моите израелски приятели, че те рискуват да отчуждят всички свои останали съюзници, ако настояват да вървят по път, който унищожава потенциала за двудържавно решение", изтъкна още Мицотакис пред Общото събрание на ООН.

