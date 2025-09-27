ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още една покана: финалът на Световното първенство ...

Иранският президент: САЩ поискаха да предадем целия си запас от обогатен уран срещу отлагане на санкциите

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали от Иран да им предаде "целите" си запаси от обогатен уран в замяна на тримесечно удължаване на спирането на санкциите, като определи това искане като "неприемливо", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Те искат да им предадем целия си обогатен уран", заяви Пезешкиан по държавната телевизия, преди да отлети за Техеран от Ню Йорк, където присъства на Общото събрание на ООН.

"След няколко месеца ще имат ново искане и ще кажат (отново), че искат да възстановят механизма за връщане на санкциите", добави иранският президент.

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г., трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат, отбелязва АФП.

