Укринформ: Два жилищни блока са ударени при руска атака с дронове в Запорожието

Два жилищни блока и няколко нежилищни сгради бяха поразени при руска атака с дронове в Запорожка област тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на ръководителя на регионалната военна администрация Иван Федоров в "Телеграм", цитиран от БТА.

"Два жилищни блока и нежилищни сгради са повредени в резултат на вражеска атака през нощта", написа Федоров.

Той добави, че в момента експерти оценяват пораженията по сградите.

Около полунощ Запорожка област бе атакувана с два дрона, които предизвикаха пожар и разрушиха складово помещение.