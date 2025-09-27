В Гърция предупреждават за силни бури и проблеми с фериботите

Гръцката метеорологична служба в извънредно съобщение предупреждава за рязка промяна във времето. От обедните часове днес силни дъждове ще има в цялата страна.
Екстремното време се очаква да засегне островите в Йонийско море- Закинтос, Кефалоня и Левкада, както и района на Пелопонес.
Предупреждават се шофьорите за изключително внимание в тези райони.
Има голям риск от наводнения поради голямо количество дъжд, предупреждават синоптиците. Фермерите отдалечиха стадата от водни басейни. Живеещите на приземните етажи поставиха торби с пясък, за де не се наводнят.
От фериботните компании съобщават, че се очаква промяна в движението на кораби.
Пътниците да се свържат с пристанищните власти преди отпътуване.
Желателно е да не се влиза в морето по време на буря, предупреждават местните власти, цитирани от БНР.