В Гърция предупреждават за силни бури и проблеми с фериботите

Гръцката метеорологична служба в извънредно съобщение предупреждава за рязка промяна във времето. От обедните часове днес силни дъждове ще има в цялата страна.

Екстремното време се очаква да засегне островите в Йонийско море- Закинтос, Кефалоня и Левкада, както и района на Пелопонес.

Предупреждават се шофьорите за изключително внимание в тези райони.

Има голям риск от наводнения поради голямо количество дъжд, предупреждават синоптиците. Фермерите отдалечиха стадата от водни басейни. Живеещите на приземните етажи поставиха торби с пясък, за де не се наводнят.

От фериботните компании съобщават, че се очаква промяна в движението на кораби.

Пътниците да се свържат с пристанищните власти преди отпътуване.

Желателно е да не се влиза в морето по време на буря, предупреждават местните власти, цитирани от БНР.