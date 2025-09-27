Инвеститори искат разследване срещу "Филипс" заради устройства за сънна апнея

Необходимо е съдебно разследване срещу електронния гигант "Филипс" (Philips) заради проблеми с устройствата за сънна апнея, смята Ве Е Бе (VEB) - асоциация на инвеститори с над 100-годишна история, която е подала иск до Апелативния съд в Амстердам. Инвеститорите смятат, че компанията не ги е информирала коректно. За случая съобщава телевизия Ен О Ес, цитирана от БТА.

През 2021 г. "Филипс" изтегли милиони устройства за сънна апнея по цял свят заради отделянето на частици пяна и ги замени с нови.

По-късно стана ясно, че "Филипс" вероятно е знаел от години, че уредите не работят правилно. В резултат на това потребителите са били изложени на риск от вдишване на вредни вещества в продължение на години.

"16 милиарда евро щети"

Ве Е Бе смята, че инвеститорите са били в неизгодно положение. Цената на акциите е паднала от 50 евро на акция до по-малко от 20 евро. Това е довело до обща загуба за инвеститорите от приблизително 16 милиарда евро, заявяват от асоциацията, която – според информация на сайта й - е спечелила над 2 милиарда евро обезщетения за инвеститори в различни съдебни дела през последните години.

Ако "Филипс" беше споделил информация за проблемите по-рано и по-пълно, инвеститорите може би е нямало да купят акции, твърди Ве Е Бе. Ако се проведе ново проучване, потребителите на устройствата също биха имали полза.

"Искаме да оценим дали "Филипс" е в ред с продуктите си", казва директорът на Ве Е Бе Гербен Евертс. "Ако хората знаят, че устройството им работи правилно, могат да спят по-добре."

Сънна апнея

При сънна апнея дишането спира често кратко, докато човек спи: 5 пъти на час или повече за 10 секунди или повече. Човек може да се събуди внезапно или да не забележи нищо, продължавайки да спи.

Тъй като дишането спира многократно, човек спи по-малко дълбоко и това го кара да се чувства много сънлив и уморен през деня, може да стане раздразнителен и да има проблеми с концентрацията.

Устройството за сънна апнея осигурява кислород през цялата нощ чрез маска за лице.

"Филипс" не е съгласен с инвеститорската асоциация и казва, че ще се защити. Съдът първо трябва да прецени дали искането е основателно, казват от компанията, като допълват, че то може да бъде отхвърлено.