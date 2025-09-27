96-годишна оцеляла от Холокоста актриса се самоуби със съпруга си в швейцарска клиника

96-годишна оцеляла от Холокоста актриса е била принудена да сложи край на живота си в швейцарска клиника от „доминиращия" си съпруг, който е починал заедно с нея, твърди приятел на британската двойка пред "Дейли мейл".

Семейството и приятелите на 96-годишната Рут Познър и 97-годишния ѝ съпруг Майкъл, които живееха в Белсайз Парк, Северен Лондон, са информирани за намеренията на двойката по имейл по-рано тази седмица.

Нито един от двамата не е имал терминално заболяване, но са решили, че не искат да се разделят, след като са били женени близо 75 години.

В съобщението, изпратено до техните близки във вторник, което съвпадна с еврейската Нова година, двойката заявява, че решението да сложат край на живота си в клиниката за асистирана смърт Пегасос, близо до Базел, е било „взаимно и без никакъв външен натиск".

Драматургът и театрален режисьор Джулия Паскал, близка приятелка на двойката, обаче описа г-н Познър като „емоционално контролиращ" и вярва, че родената му в Полша съпруга се е съгласила с плана, защото е била „напълно зависима" от него.

В интервю за „Таймс" 75-годишната Джулия каза, че е чувала двойката открито да обсъжда възможността да сложи край на живота си в швейцарска клиника през последните две години. Тя самата е изпращала имейли, с които ги е умолявала да не се самоубиват.

„Опитах се да разубедя Рут, но чувствах, че е отишло твърде далеч, че тя е напълно под негов контрол."

Що се отнася до последното им съобщение, Паскал каза: „Рут изпрати имейла, но вярвам, че Майкъл би ѝ го продиктувал. Тя би казала „всичко беше мое решение", но всъщност той го правеше вместо нея".

Рут Познър е еврейско дете, оцеляло от Холокоста - тя бяга от Варшавското гето с леля си по време на Втората световна война. Преживява остатъка от войната, като приема фалшива самоличност и се преструва на младо полско католическо момиче на име Ирена Слабовска.

Останалата част от семейството ѝ е трагично убита в лагера за унищожение Треблинка.

При пристигането си във Великобритания на 16-годишна възраст г-жа Познър не говори английски, но се записва в Лондонския театър за съвременен танц. По-късно започва актьорско училище, изучава театрални изкуства в колежа "Хънтър" в Ню Йорк, преди да стане член на Кралската шекспирова трупа.

Оцелялата от Холокоста става звезда на филмовия и на телевизионния свят. Получава признание за роли във филмите „Леон, свинарят" и „Любовта боли". Участва на малкия екран в „Случайно", „Мистериите на Рут Рендел" и редица други топ предавания.

Г-жа Познър е играла 80 години - наскоро беше в ролята на полската принцеса Катя в комедийния сериал на BBC „Граф Артър Стронг".