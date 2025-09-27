Германският вътрешен министър иска да депортира сирийци, там са 955 хиляди

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че правителството иска да сключи със Сирия още тази година споразумение за депортиране на търсещи убежище сирийци, чиято молба е била отхвърлена, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Искаме да сключим споразумение със Сирия тази година и първоначално да депортираме престъпници, последвани от (хора), които не пребивават законно", каза Добринт пред вестник "Райнише пост".

"Важно е да правим разлика между хора, които са добре интегрирани и работят, и такива, които, без да имат право на убежище, разчитат на социални помощи", подчерта той.

Очаква се преговорите да започнат скоро, добави министърът.

Той заяви, че наредил на Федералната служба по миграцията и бежанците частично да възобнови спрените процедури за даване на убежище на сирийци, с което да проправи пътя за депортациите. Германия не е депортирала никого в Сирия от 2012 г. насам, припомня ДПА.

Броят на сирийските мигранти, които доброволно се завръщат в родината си след падането на режима на Башар Асад миналия декември, бавно се повишава, въпреки че все още е на ниски нива. Според германското министерство на вътрешните работи 1867 души са се върнали в Сирия с подкрепа на германското правителство до края на август.

Според Централния регистър на чужденците към края на юли около 955 000 сирийци живеят в Германия. Миналата година около 83 150 сирийци са получили германско гражданство, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.