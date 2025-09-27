ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Още две българки задържани в Русия, едната е свързвана с екстремизъм или тероризъм

Кремъл Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Още две българки са задържани в Русия, след като преди няколко дни стана ясно, че жителката на Волгоградска област в Росица Георгиева е осъдена за "оправдание на тероризма". 

Втората арестувана българка е студентка на 24 години, която е обвинена е за измама. Името на третата е открито в публично достъпен списък на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг,  предаде БНТ.

Става дума за Даниела Златомирова Кехайова от Хасково, която е на 31 години.

Срещу нейното име и националността й в списъка няма повече информация, какъв е поводът тя да се намира в него, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство.

Руската федерална агенция е под контрола на президента Владимир Путин.

Кремъл

