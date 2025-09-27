ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21380635 www.24chasa.bg

Все още има закъснения на полети на летището в Берлин

2424
Летище СНИМКА: Пиксабей

Закъснения на полети все още се наблюдават на международното летище в Берлин след кибератаката срещу неговите компютърни системи преди седмица, съобщи говорител на аеропорта, цитиран от ДПА, предава БТА.

"Постепенно излизаме от кризисния режим стъпка по стъпка", каза той.

Летището, разположено югоизточно от германската столица, очаква около 72 000 пътници днес, след като вчера е обслужило 90 500 пътници.

Доставчикът на услуги "Колинс аероспейс" (Collins Aerospace) беше ударен от кибератака на 19 септември, електронните системи за чекиране и контрол на багажа на берлинското летище излязоха от строя, други европейски летища също бяха засегнати.

Говорителят на летището каза, че двайсет специалисти по ИТ системи на "Колинс" работят денонощно за разрешаване на проблема, като временно се използва алтернативна система за обработка на багажа. Въпреки това закъснения все още се наблюдават, допълни той.

По думите му някои пътници се опитват да вземат багажа си на борда със себе си, но без успех, тъй като това не е позволено от правилата на авиокомпаниите.

Летище СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?