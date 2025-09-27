Германия планира по-строги правила за сваляне на незаконно летящи дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия ще подобри способностите си за противодействие на заплахата от незаконни полети с дронове, предаде ДПА, като цитира изявление на министъра на вътрешните работи Александър Добринт след седмица на паника в Северна Европа.

"Целта ми е да заложа в закона за въздушната сигурност, че военните ще могат да оказват вътрешна помощ на полицията", заяви Добринт пред вестник "Райнише пост" в публикуван днес коментар, предава БТА.

Министърът заяви, че целта му е да създаде център за компетентност по дроновете, който да обедини федералното, регионалните правителства и военните.

Говорител на министерството каза, че се водят преговори за реформа на полицейското законодателство и за изменение на закона за въздушната сигурност.

Според в. "Билд" употребата на сила ще бъде разрешена в случай на сериозна заплаха.

Промяната в закона за въздушната сигурност беше инициирана от предишното правителство през януари. Тя щеше да разреши прибягването до въоръжена сила срещу безпилотни летателни апарати. Изборите, които се проведоха междувременно, попречиха на приемането на промените.