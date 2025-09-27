ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Не се очаква среща между Мицотакис и Ердоган в Копенхаген

Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Малко е вероятно да има среща между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген на 2 октомври, тъй като Ердоган не се очаква да присъства, заявиха гръцки официални източници, цитирани от АНА-МПА и в. "Катимерини", предава БТА.

Двамата лидери трябваше да се срещнат във вторник в рамките на участието им в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, но срещата им беше отложена.

Според източници от гръцкото правителство, цитирани от телевизия Скай, отлагането е станало по искане на турската страна заради участието на Ердоган в среща на лидерите на арабски и мюсюлмански страни, организирана същия ден от президента на САЩ Доналд Тръмп. Източниците посочиха тогава, че гръцката и турската страна търсят удобен момент за среща на Мицотакис и Ердоган през следващите дни.

В. "Катимерини" отбелязва, че Атина е подчертала, че отменянето на планирани срещи е честа практика при подобни събития и е изтъкнала, че е имало "реална причина".

Турски правителствени източници заявиха по-рано тази седмица за в. "Миллиет", че Анкара е отложила срещата, защото Атина я е обявила предварително въпреки договорка да бъде съобщено за нея едва впоследствие, отбелязва изданието.

Вестник "Вима" отбелязва, че срещата между Ердоган и Мицотакис изглежда по-вероятно е била анулирана, а не просто отложена, което е предизвикало разпалени дебати и спекулации за причините както в Атина, така и в Анкара.

Каквато и да е основната причина, анализатори описват решението като "дипломатическа неучтивост" от страна на Турция, която може да влоши допълнително и без това крехките отношения между двете страни, отбелязва изданието.

Гръцките източници, цитирани от "Катимерини", отхвърлиха спекулациите за мотивите на Турция, подчертаха напредъка по модернизацията на самолетите F-16, закупуването на самолети "Рафал" и включването в програмата за F-35, а също така призоваха Анкара да оттегли заплахата си за "casus belli" (повод за война), като същевременно поддържа отворени комуникационните канали.

