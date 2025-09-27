За 8 месеца 447 самолета в Германия са били обект на атаки чрез заглушаване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През последните месеци има 447 сигнала за самолети в Германия, които са били обект на атаки чрез заглушаване на GPS сигнали.

От януари до август германската служба за контрол на въздушното движение (DFS) е регистрирала 447 сигнала от екипажи на самолети, които са се сблъскали с неизправност или манипулация на сателитната си навигация по време на полет, съобщава издание Welt am Sonntag.

Две години по-рано са регистрирани само 25 такива инцидента.

Според Федералното министерство на транспорта е наблюдавано значително увеличение на смущенията в GPS сигнала - особено в Балтийския регион и над балтийските държави.

Според доклада сателитните сигнали се заглушават от мощни наземни предаватели или се изпращат подвеждащи фалшиви сигнали.

Тази манипулация на сигнала се смята за значително по-опасна, защото може да заблуди екипажите на самолетите относно действителното им местоположение.

Германската авиационна асоциация (BDL) определя тези атаки като „заплаха за безопасната експлоатация на гражданските самолети" и призова за по-добра защита на гражданската авиация с оглед на нарастващата заплаха.

„Последните инциденти - като този в Дания, ясно показват как минималните усилия могат да причинят възможно най-големи щети на критична инфраструктура", коментира генералният мениджър на BDL Йоахим Ланг, цитиран от bTV.

„Германия се нуждае от междуведомствен ситуационен център за непрекъснат обмен между органите за сигурност, разузнавателните служби и частния сектор", посочва още той.

Наскоро имаше няколко прелитания на дронове над летища в Дания, което блокира полетите.