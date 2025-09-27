Зеленски: Представители на Украйна ще посетят скоро САЩ за преговори за икономиката и оръжията

Представители на украинското правителство ще посетят САЩ в края на септември или през октомври за преговори по теми като икономиката и оръжията, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Украинският президент беше в САЩ тази седмица, където участва в Общото събрание на ООН и се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че е споделил с Тръмп "определена визия за това, която може да се реализира" в отговор на действията на Русия. Зеленски обеща да отвърне, ако Москва предизвика прекъсване на електроснабдяването в Украйна.