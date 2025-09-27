Над 50 палестинци са били убити днес в ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 51 души са били убити при израелски атаки в ивицата Газа от тази сутрин насам, 27 от тях - в град Газа, съобщи палестинската информационна агенция УАФА, цитирана от ДПА, предава БТА.

Израелската армия съобщи, че военните операции срещу "местни терористични организации" са продължили в крайбрежния район, като офанзивата в град Газа е била разширена.

Израелските сили са открили множество оръжия, сред които противотанкови оръжия, ракети и експлозиви, се казва в информация от израелската армия.

"Бяха ликвидирани редица терористи, които представляваха заплаха за военните", се казва в информацията. В нея се уточнява, че израелските въздушни сили са атакували около 120 цели, включително военни съоръжения и подземна терористична инфраструктура.

По данни на контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа от началото на войната през октомври 2023 г. в ивицата Газа са убити над 65 900 души.

Според УАФА по-голямата част от тях са жени и деца. "Това не е пълният брой на загиналите, тъй като много жертви остават затрупани под развалините, недостъпни за линейките и спасителните екипи", подчертава палестинската информационна агенция.

Войната избухна, след като "Хамас" и други групировки убиха около 1200 души в Израел и отведоха над 250 души като заложници в ивицата Газа.