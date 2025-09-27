Тръмп поиска от Върховния съд да потвърди ограниченията за US гражданство

Администрацията на президента Доналд Тръмп внесе искане до Върховния съд на САЩ да потвърди негов указ, според който децата, родени от родители, които пребивават в страната незаконно или временно, не се смятат за американски граждани, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Жалбата на президентската администрация дава ход на дело във Върховния съд, което може да доведе до окончателно решение на съдиите за това дали ограниченията върху правото на гражданство са в съответствие с американската конституция. Досега съдии от по-ниските инстанции блокираха президентския указ.

В първия ден от втория си президентски мандат Тръмп подписа указ, с която ограничи правото на гражданство, оспорвайки тълкуването на 14-ата поправка в американската конституция, според което всеки, роден на американска земя, е американски гражданин. По традиция изключения се правят за децата на чуждестранни дипломати и на членове на чуждестранни окупационни сили.