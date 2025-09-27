ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21381217 www.24chasa.bg

Зеленски: Получена от Израел система "Пейтриът" е в Украйна, очакват се още две

3508
Система "Пейтриът" КАДЪР: Ютуб/NATO

Президентът Володимир Зеленски съобщи днес на брифинг с журналисти, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.

Система "Пейтриът" КАДЪР: Ютуб/NATO

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?