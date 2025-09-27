Висш ирански представител призова за регионално единство срещу Израел

Високопоставен ирански представител призова днес страните от региона да загърбят различията си и да си сътрудничат тясно в борбата срещу "заговорите на Израел", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Али Лариджани, председател на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, говори в Бейрут, където пристигна за отбелязване на годишнината от убийството от Израел на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала в Ливан.

Иран е основният поддръжник на "Хизбула" през последните 40 години. Техеран снабдява организацията с оръжие и пари, което я превърна в една от най-влиятелните въоръжени групировки в региона. "Хизбула" обаче претърпя тежки загуби в продължилата 14 месеца война с Израел, която приключи с посредничеството на САЩ през ноември, като голяма част от политическите и военните й командири бяха убити при израелски удари, припомня АП.

Този конфликт между Израел и "Хизбула" започна ден след 7 октомври 2023 г., когато атаката на "Хамас" срещу южната част на Израел предизвика продължаващата война в ивицата Газа. "Хизбула" започна да изстрелва ракети към Израел от Ливан в подкрепа на "Хамас" и палестинците.

През юни Израел започна въздушни удари в Иран, което предизвика 12-дневна война между двете страни. При нея загинаха няколко ключови командири на иранската армия, беше атакуван арсеналът от балистични ракети на страната и бяха нанесени тежки поражения на системите й за противовъздушна отбрана.

По-рано този месец Израел нанесе удар по щаба на политическото ръководство на "Хамас" в Катар, докато висши фигури на групировката се бяха събрали да обсъдят предложението на САЩ за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

"Днес, на фона на заговорите на Израел, държавите в региона трябва да си сътрудничат тясно и дори да има разногласия между тях, те трябва да ги оставят настрана", заяви Лариджани след почти едночасова среща с председателя на ливанския парламент Набих Бери.

Лариджани похвали призива на лидера на "Хизбула" Наим Касем към Саудитска Арабия да отгърне нова страница след години на напрегнати отношения, определяйки го като "стъпка в правилната посока". Саудитска Арабия и "Хизбула" имат "общ враг" заяви Лариджани, имайки предвид Израел.

Запитан за съобщенията, че Израел може да започне нови удари срещу Иран, Лариджани отговори: "Ние сме готови да се изправим пред всички сценарии, но не мисля, че израелците ще постъпят така глупаво".

"Ако го направят, ще получат силен отпор", допълни Ларджани, без да даде подробности.