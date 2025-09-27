Страхове за безопасността на АЕЦ "Запорожие", рекордно дълго е без външно захранване

Външното електрозахранване на окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие е прекъснато от повече от три дни. Това е рекордно дълго спиране и поражда опасения за безопасността на обекта с шест реактора, намиращ се на фронтовата линия на войната в Украйна, съобщава Guardian.

Аварийни генератори се използват за захранване на охладителните и защитните системи, след като последната захранваща линия към централата беше прекъсната от Русия във вторник и няма никакви признаци, че тя ще бъде възстановена в близко бъдеще.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси описа ситуацията като силно тревожна в сряда. Срещна се с Владимир Путин в четвъртък, но проблемът продължава. Западни експерти и украински официални лица се опасяват, че Кремъл създава криза, за да засили контрола си над централата, която е най-голямата в Европа, и че Русия предприема рисковани стъпки, за да включи поне един реактор въпреки войната.

"Русия използва атомната електроцентрала като средство за преговори", заяви украински правителствен служител, а специалист от „Грийнпийс" посочи, че руската окупация е навлязла в нова критична и потенциално катастрофална фаза.

Стрес тестовете, проведени от европейските регулатори след ядрената катастрофа в японския реактор „Фукушима" през 2011 г., показаха, че атомната електроцентрала трябва да може да функционира без външно електрозахранване в продължение на 72 часа. Превишаването на този срок не е тествано, заявиха украински източници.

Русия превзе атомната електроцентрала в Запорожие през март 2022 г. Реакторите ѝ, които някога са можели да захранват 4 милиона домакинства, бяха изключени за безопасност.

Украйна счита атомната електроцентрала за своя, но тя се превърна в тема на преговорите между Доналд Тръмп и Путин. Американският президент се опита да предложи САЩ да поемат контрола, докато Кремъл заяви, че иска да рестартира всички реактори и да ги свърже с руската електропреносна мрежа - задача, която се счита за изпълнима само в мирно време.

В Запорожие вече девет пъти е имало прекъсване на външното електрозахранване. При всеки от тези случаи щетите са нанесени на територията, контролирана от Украйна, от руските сили, които са нанесли удари по енергийната инфраструктура в Днепър. Последната 750-киловолтова електропреносна линия е преминавала през реката, като Украйна е била готова да доставя енергия, за да поддържа безопасността.

Във вторник електропроводът беше повреден от руската страна, на около километър и половина от централата. Руските оператори на централата заявиха, че ремонтните работи са усложнени от продължаващите обстрели от украинските въоръжени сили, въпреки че Украйна твърди, че никога не стреля по централата или около нея, като аргументира, че това би било неприемливо рисковано.

МААЕ заяви, че руските оператори са я информирали, че има достатъчно дизелово гориво, за да захранва генераторите в продължение на 20 дни без допълнително зареждане. Гроси обаче заяви, че загубата на външно електрозахранване увеличава вероятността от ядрена авария.

Седем от 18-те налични генератора захранват охладителната система на място, но ако те престанат да функционират, според украински източници, съществува риск ядреното гориво в шестте реактора да се нагрее неконтролируемо в продължение на седмици, което да доведе до разтопяване.

Ускорена версия на този сценарий се случи във "Фукушима", защото реакторите току-що бяха започнали да функционират. Япония беше ударена от земетресение с магнитуд 9,0, в резултат на което горещите реактори на обекта бяха автоматично изключени. Аварийните генератори продължиха да подават охлаждаща вода към реактора, но бяха извадени от строя от цунами, което последва минути по-късно. Три ядрени ядра в централата се стопиха в рамките на три дни, въпреки че горивото остана в контейнерите. Нямаше жертви, но над 100 000 души бяха евакуирани.

Има признаци, че Русия е на път да инсталира нова електропреносна линия до електроцентралата в Запорожие, преминаваща през окупираните територии, за да разреши кризата.

"Те ще се представят като спасители", заявява украинският правителствен служител.

Анализ на сателитни снимки, направен от "Грийнпийс", показа 125 мили строителство от руската електропреносна мрежа в окупирания украински град Мариупол, макар да не е ясно дали е направена окончателна връзка с електроцентралата.

Други сателитни снимки показаха, че руските окупатори са построили язовир през входния канал на обекта през лятото, за да създадат по-малък и по-сигурен източник на вода. Ядрените специалисти на "Грийнпийс" смятат, че има достатъчно вода, за да може Русия да рестартира един от шестте реактора, за да заяви, че само тя може да управлява обекта.

Преди седмица Юрий Черничук, назначеният от Русия директор на централата, заяви, че процесът на интегриране на обекта в руската електропреносна мрежа е в последния си етап, въпреки че рестартирането на ядрен реактор по време на война би било безпрецедентно.

Шон Бърни, старши ядрен специалист в Гринпис Украйна, призова шефа на МААЕ да се намеси.

„Гроси трябва незабавно да каже на руското правителство да се откаже от плановете си за рестартиране на реактора и да ясно, че само те носят отговорност за кризата с ядрената безопасност и сигурност", каза той.

Нито Гроси, нито Путин споменаха Запорожие в ограничените публични изявления след срещата им в четвъртък. Руският президент каза на Гроси: „Ще направим всичко възможно, за да подкрепим вашата работа." Гроси описа срещата като навременна и важна.