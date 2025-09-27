Латвия призовава НАТО да засили въздушната отбрана на балтийските държави

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова НАТО да засили защитата на балтийските държави, позовавайки се на руските нарушения на въздушното пространство на страни от алианса и се присъедини към подобен призив от Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лидерите на НАТО заявиха, че Русия многократно е нарушавала въздушното пространство на алианса, включително на балтийските държави и Полша, където по-рано този месец самолети на НАТО свалиха няколко руски дрона.

След това Естония заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили въздушното й пространство за 12 минути, преди изтребители на НАТО да ги ескортират да излязат извън него.

"Русия продължава с провокациите, като най-скоро безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", заяви Ринкевичс на среща на военния комитет на НАТО в латвийската столица Рига. "Превръщането на наблюдението на балтийското въздушно пространство в мисия за въздушна отбрана със съответните правила за участие трябва да бъде приоритет", каза той.

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене по-рано този месец заяви, че Вилнюс е подготвил документ за промяна в мисията, за да включи допълнителни способности "като наземни средства за противовъздушна отбрана, сензори и детектори".

Попитан за възможността за промяна в мисията към такава за въздушна отбрана, адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО, каза, че би било преждевременно да се вземе такова решение, тъй като последните инциденти все още се разследват.

"Това би могло да бъде вариант, в зависимост от това каква ще бъде окончателната оценка", заяви той на пресконференция след заседанието на комитета в Рига.

Русия оспори, че руски самолети са нарушили въздушното пространство на Естония и заяви, че нейните безпилотни самолети не са планирали да поразят цели в Полша.

Самолетите на НАТО патрулират небето над балтийските държави от 2004 г. и са в готовност да излетят и да прехванат самолети, които нарушават въздушното пространство на алианса или летят в близост до неговите граници, посочва Ройтерс.