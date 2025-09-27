Русия към НАТО и ЕС: Всяка агресия ще бъде посрещната с решителна реакция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Докато войната на Русия в Украйна продължава, напрежението по източната граница на НАТО се засили през последните седмици, след като Естония обвини Москва, че е изпратила три изтребителя в нейното въздушно пространство, а самолети на НАТО свалиха руски дронове в полското въздушно пространство.

"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази седмица, че подкрепя идеята за сваляне на руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО, като част от реторична промяна, в която той се подиграва на военните действия на Русия в Украйна и определи руската страна като "хартиен тигър".

Съединените щати също така заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще "защитават всеки сантиметър от територията на НАТО".