Италианската полиция разби огромна фабрика за нелегални цигари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианската полиция разби незаконна фабрика за цигари в град Касино, който се намира на около 120 километра югоизточно от Рим, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

На място са намерени 300 милиона цигари, иззети са активи на стойност над 50 милиона евро. Един човек е бил арестуван. За други заподозрени са издадени заповеди за арест.

Разследващите смятат, че чрез незаконната фабрика са били укрити данъци на стойност над 500 милиона евро, а операторите са реализирали незаконни печалби в размер на 130 милиона евро.

Полицията е открила спални и жилищни помещения за 18 работници, както и кухня и бани, зад скрит подземен вход.

Смята се, че дневно са били произвеждани над 7 милиона цигари.

Полицията казва, че това най-голямата незаконна фабрика за цигари, разбивана някога в Италия.

Цигарите са били пласирани както в Италия, така и в други страни от Европейския съюз.