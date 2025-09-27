ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров потвърди визитата на Путин в Индия през декември

Сергей Лавров СНИМКА: Ройтерс

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров потвърди предстоящата визита на руския лидер Владимир Путин в Индия през декември, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Ние изразяваме пълно уважение към националните интереси на Индия, изразяваме пълно уважение към външната политика, която [премиерът на Индия] Нарендра Моди прилага за прокарване на националните си интереси. Поддържаме редовни контакти на най-високо равнище. Съвсем наскоро премиерът Моди и президентът Путин се срещнаха в Тянцзин на срещата на върха на ШОС в Китай. А през декември се подготвя държавно посещение на президента Путин в Ню Делхи", заяви Лавров на пресконференция след участието си в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

