НАТО ще засили бдителността в Балтийско море след инцидентите с дронове в Дания

НАТО днес заяви, че ще "повиши бдителността с нови ресурси в региона на Балтийско море" след неотдавнашните инциденти с дронове в Дания, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, алиансът заяви, че новите ресурси включват "платформи за разузнаване, наблюдение и разпознаване и поне една фрегата за противовъздушна отбрана".

На 23 септември от диспечерската служба на летището в Копенхаген съобщиха за временно затваряне на летището. По-късно беше съобщено, че летището е възобновило работата си, но бяха пренасочени най-малко 31 полета заради появилите се дронове. Полицията на Дания информира, че не разполага с данни за това кой е управлявал безпилотните летателни апарати.