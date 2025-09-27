Обзета от хаос тълпа на митинг в Индия уби 36 души и рани 40 (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обзета от хаос тълпа на митинг за популярен актьор и политик в южния индийски щат Тамил Наду уби най-малко 36 души и рани 40 други, съобщи днес здравният министър на щата, предаде Асошиейтед прес. 🚨 Breking



Heartbreaking from #Karur, Tamil Nadu.



A stampede at the #Vijay rally claimed 10 innocent lives.



Families came to see their hero, but returned with unbearable grief. 💔 pic.twitter.com/MXibh72gdV — Adorable (@rehnedotumm_) September 27, 2025

Министърът Ма Субраманян заяви пред АП, че жертвите вече са били мъртви, когато са били откарани в болница. Той добави, че състоянието на ранените е стабилно.

Сред загиналите има най-малко шест деца, съобщи вестник "Хиндустан таймс", цитирайки Ма Субраманян, предаде ДПА, цитирана от БТА.

За броя на жертвите съобщават и NDTV и други местни медии. Десетки други са ранени, като NDTV показва кадри на хора в безсъзнание, които биват изнасяни извън тълпата. Thirty people died in a stampede at actor Vijay's rally in Karur, Tamil Nadu. Om Shanti to the departed souls 🙏



Three children also died. Please avoid taking children into huge crowds anywhere in India. pic.twitter.com/hqxcMTDosS — Desi king (@DesiKing_) September 27, 2025

Десетки хиляди хора се бяха събрали в град Карур, за да чуят речта на тамилския актьор и политик Виджай, известен само с едно име. Според съобщенията тълпата, оценена на 30 000 или повече души, е надхвърлила значително очакванията на организаторите. 30+ dead including women and children, 60+ injured at rally of actor Joseph Vijay in Karur, TamilNadu.



Vijay arrived 6 hrs late. Permission for 30,000 people but 60,000 people arrived at TVK rally. Who is responsible???



When will people learn that their lives mean nothing to… pic.twitter.com/7LGoPwoMpc — Incognito (@Incognito_qfs) September 27, 2025

Свидетели разказаха пред "Хиндустан таймс", че хаосът избухнал, когато все повече хора се тълпяли към сцената. Мнозина загубили съзнание в тълпата. Виджай е прекъснал речта си, когато е разбрал за случващото се.