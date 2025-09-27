Принц Хари: Опитват се да саботират помирението с баща ми

Принц Хари контрира твърденията за неотдавнашната си среща с крал Чарлз III и обвини информатори, че се опитват да саботират опитите за помирение със семейството му. Също така посочи, че не е давал на баща си снимка, на която е със съпругата и децата си.

По време на четиридневното си посещение в Обединеното кралство, по-рано този месец, 41-годишният херцог на Съсекс се срещна със 76-годишния крал Чарлз III в "Кларънс Хаус", лице в лице за първи път от година и половина. 53-минутната среща беше възприета като важна, но предпазлива стъпка към възстановяване на разклатените отношения между принца и останалата част от семейството, след като той се оттегли от кралските си задължения след брака с Меган Маркъл, пише "Дейли мейл".

След срещата на 10 септември източник твърдеше, че Хари е останал изненадан от това колко формална е била срещата между двамата и заяви, че той се е шегувал, като е казвал, че се е чувствал по-скоро като официален посетител, отколкото като член на кралското семейство.

Днес обаче херцогът отхвърли твърденията, като заяви, че те са категорично неверни.

"Последните съобщения за мнението на херцога относно тона на срещата са категорично неверни. Цитатите, приписвани на него, са чиста измислица, подхранена, както може да се предположи, от източници, които имат намерение да саботират всяко помирение между баща и син", посочва негов говорител.

"Макар да бихме предпочели тези подробности да останат поверителни, за по-голяма яснота можем да потвърдим, че е била предадена рамка с фотография, но на снимката не са били изобразени херцогът и херцогинята", посочва още той.

Твърдеше се, че принц Хари е дал на баща си снимка, на която са децата му Арчи и Лилибет, майка им, херцогинята на Съсекс, на която е и самият той.

Крал Чарлз не е виждал внуците си от юни 2022 г., като Хари по-рано заяви, че за тях не е безопасно да пътуват до Обединеното кралство. Съсексите престанаха да получават финансирана от данъкоплатците охрана, след като напуснаха кралското семейство.

Съобщава се, че кралят е връчил подарък на Хари за 41-вия му рожден ден. Посочва се, че понастоящем няма планове двамата да се появяват заедно на публични места или Хари да се върне към кралските си задължения.

Кралят все още е готов за друга частна среща, когато Хари бъде в Лондон следващия път. В рамките на неотдавнашното си посещение херцогът беше на редица благотворителни събития в Нотингам и Лондон, преди да се срещне с баща си за следобеден чай.

"Целта на пътуването беше да се фокусира върху патронажа си и да подкрепи благотворителните си каузи, като същевременно има време да се види с семейството и приятелите си", посочи говорител на Хари пред вестник The Sun.

Преди тази среща Хари и Чарлз не се бяха виждали лице в лице от февруари 2024 г., когато херцогът прекоси Атлантическия океан, за да се върне в Обединеното кралство след диагностицирането на рак при краля.

Това беше възприето като потенциална първа стъпка към сближаване между двамата, след като Хари заяви пред BBC през май: „Бих искал да се помиря с семейството си. Не знам колко време му остава на баща ми".

Хари не се видя с брат си Уилям по време на четиридневното си пътуване на фона на продължаващия конфликт между двамата братя.

Хари вече е изразявал надеждата си за помирение с семейството си, въпреки че твърди, че те може би никога няма да му простят след публичните му обвинения.

Принцът, който се оттегли от монархията през 2020 г., за да се премести в Калифорния с жена си Меган, отправи поредица от обвинения към членове на семейството си в неотдавнашния си документален филм за Netflix и автобиографията си "Резервният".

Хари и по-рано твърдеше, че Чарлз е ревнувал от съпругата му Меган Маркъл и че кралят не го е прегърнал, когато му е съобщил, че майка му принцеса Даяна е починала. Хари каза, че според него кралят никога не е бил създаден за самотен родител, но се е опитал да бъде такъв.

Според Хари, Чарлз е умолявал синовете си по време на напрегната среща след погребението на принц Филип: „Моля ви, момчета. Не превръщайте последните ми години в мъка."

Отношенията между Уилям и Хари отдавна са обтегнати, въпреки предишната им близка връзка, породена от общата травма от смъртта на майка им в автомобилна катастрофа, когато те са били на 15 и 12 години.

Казват, че разривът е започнал преди сватбата на Хари с бившата звезда от "Резервният" Меган, като херцогът е обвинил Уилям, че се държи снобски към неговата жена.