В Гуейджоу бе отворен за движение най-високият мост в света

Най-високият мост в света беше отворен за движение тази сутрин в провинция Гуейджоу в Югозападен Китай, съкращавайки времето за пътуване през дълбок каньон от два часа на само две минути, съобщава КМГ.

Мостът Хуадзян, извисяващ се на 625 метра над река Бейпан в планинската част на Гуейджоу, бе построен за три години и е с дължина 2890 метра.

Бившият най-висок мост в света, който пресича река Бейпан, се намира на малко над 100 км от Хуадзян. Той бе открит през 2016 г.

През годините Гуейджоу, една от най-слабо развитите провинции на Китай, е построила над 30 000 моста в планински терени, включително три от най-високите в света.

В провинцията се намират и близо половината от 100-те най-високи моста в света.