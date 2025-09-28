ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21383299 www.24chasa.bg

КМГ: Печалбите на големите индустриални фирми в Китай са се върнали към растеж през първите осем месеца

1680
Снимка: Китайска медийна група

Печалбите на големите индустриални фирми в Китай са се увеличили с 0,9% на годишна база през първите осем месеца на 2025 г., обръщайки спада от 1,7% през периода януари-юли, показват актуални данни на Държавното статистическо бюро от 27 септември, предава КМГ.

Индустиалните компании с годишни приходи от основен бизнес от поне 20 милиона юана (2,81 милиона щатски долара) са отчели комбинирани печалби в размер на близо 4,7 трилиона юана през осеммесечния период.

През август печалбите на големите индустриални фирми са се възстановили очевидно, нараствайки с 20,4% спрямо същия период на миналата година, в сравнение със спада от 1,5% през юли.

Бизнес приходите са се увеличили с 1,9% на годишна база, с един процентен пункт по-бързо от предходния месец, показват данните.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?