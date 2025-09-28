КМГ: Министерство на отбраната твърди, че тайванският филм „Атаката от ден нула“ е дело на сепаратистки сили

На неотдавнашна пресконференция говорителят на Министерството на отбраната бе помолен да коментира информацията, че властите на Тайван подкрепят снимките на сериала „Атаката от ден нула", който описва сценарий, в който армията на Китайската народна република под претекст за спасителна мисия налага морска блокада на острова и след това извършва десантна операция.

Според някои коментари в Тайван, сериалът може да направи обществото на острова по-единно в общата реакция на „заплахата" от Пекин, но има и такива, които смятат, че това е просто реклама за набиране на войници.

В отговор говорителят на Министерството на отбраната Джан Сяоган посочи, че в самия Тайван има много критики към филма, като се осъждат властите на острова за това, че насаждат тревожност от война с континенталната част на Китай, и подобна тактика за разширяване на вътрешната подкрепа за „независимост" е обречена на неуспех.