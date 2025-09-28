ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Известен китайски архитект загина в самолетна катастрофа в Бразилия

2020
Снимка: Китайска медийна група

Известният китайски архитект и професор от Пекинския университет Ю Кундзиен загина на 23 септември при катастрофа на малък самолет, с който е пътувал в бразилския щат Южен Мато Гросо, предава КМГ.

В тази връзка на пресконференция вчера говорител на Външно министерство посочи, че правителството винаги обръща високо внимание на безопасността на китайските граждани в чужбина.

Външното министерство, в сътрудничество с бразилската страна, ще осигури подходящо разрешаване на последиците от инцидента.

Говорителят изрази отново съболезнования за смъртта на проф. Ю Кундзиен и пътувалите с него бразилци.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

