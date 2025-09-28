Иранският риал достигна историческо дъно спрямо щатския долар

Иранската национална валута - риалът - днес достигна историческо дъно спрямо щатския долар заради възстановяването на санкциите на ООН срещу Техеран, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни от няколко сайта за проследяване на валутните курсове.

Към 07:30 ч. по Гринуич, според неофициалния курс на черния пазар, един долар се търгуваше за около 1,12 милиона риала, а едно евро – за 1,32 милиона риала, сочат данните на референтните сайтове Bonbast и AlanChand.

Месец преди възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран, инициирано от Франция, Великобритания и Германия, един долар се разменяше за малко над 1 милион риала. В началото на август курсът беше около 900 000 риала за долар.

От 20:00 ч. нюйоркско време снощи (00:00 ч. днес по Гринуич) отново са сила санкциите на ООН срещу Иран, след като преговорите между Техеран и западните държави за ядрената програма на Техеран се провалиха. Санкциите включват оръжейно ембарго и икономически рестрикции. Те бяха възстановени 10 години отменянето им.