Флотилията с хуманитарна помощ за Газа възобнови пътуването си въпреки заплахите от Израел

Частната флотилия от около 50 кораба, превозващи хуманитарна помощ за ивицата Газа – „Глобал Сумуд", е възобновила плаването си, съобщи ДПА, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на кораби MarineTraffic.

Флотилията беше принудена да прекъсне пътуването си през последните два дни заради бурни ветрове и организационни проблеми. Климатичните условия вече са се подобрили.

Все още не е ясно дали испанският и италианските патрулни кораби, изпратени от Мадрид и Рим в източната част на Средиземно море, са достигнали флотилията. Тяхната задача е да окажат помощ при необходимост, макар че не е ясно доколко могат да се приближат до Газа, заради наложената от Израел блокада.

Израел предупреди, че може да използва сила, за да попречи на флотилията да достигне бреговете на Газа. Страната предложи активистите да пренасочат хуманитарната помощ към израелското пристанище Ашдод, откъдето тя може да бъде прехвърлена към Газа при контролирани условия.

Кипър също беше обсъждан като алтернативен междинен пункт, откъдето от време на време се изпращат помощи до Ашдод, преди да стигнат до Газа.

Организаторите на флотилията отхвърлиха и двата варианта, настоявайки помощите да бъдат доставени директно в Газа.

Миналата седмица активисти съобщиха за атаки с дронове срещу кораби от флотилията, както и за използване на светлинни гранати и прекъсване на радиовръзките, пише БТА.