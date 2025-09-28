Трус с магнитуд от 5,9 удари Западна Турция

Земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция, според данни на Европейско-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Трусът е регистриран в 12:59 часа местно време и е бил на дълбочина 9 километра, сочат данните, публикувани в сайта на EMSC, пише БТА.
Според данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), цитирани от Анадолската агенция, земетресението е било с магнитуд 5,4 и с епицентър в района на град Симав в окръг Кютахия.
Земетресението, което е било усетено и в съседните окръзи, е било с дълбочина 8,46 километра, посочва AFAD.