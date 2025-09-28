ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Санду призова всички молдовци да гласуват в изборите с голям залог

Президентът на Молдова Мая Санду Снимка: Twitter/@sergeantkit

Президентката на Молдова Мая Санду днес призова "всеки и всички граждани" да гласуват, за да запазят страната, на фона на страховете от намеса на Кремъл в днешните парламентарни избори, предаде ДПА.

"Молдова, нашият обичан дом, е в опасност и се нуждае от помощта на всеки и всички вас", заяви тя. "Вие може да я спасите днес с вашия глас", добави Санду.

Тя призова хората да не продават гласа си, непрекъснато повтаряйки за влиянието от страна на Москва.

Молдова, която подобно на съседна Украйна, е кандидат за членство в ЕС, от дълги години е разкъсвана между прозападния курс и Русия.

"Нека не позволим на крадци и предатели да продават бъдещето ни", каза Санду, като имаше предвид проруските сили, които се надяват да получат влияние в парламента.

Управляващата проевропейска политическа сила на Санду, Партията на действието и солидарността (ПДС), в момента заема 63 от общо 101 депутатски места, но има опасност да загуби абсолютното си мнозинство, което означава, че повече няма да може да управлява самостоятелно, отбелязва ДПА, пише БТА.

