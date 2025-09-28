Румънският външен министър призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН

Реформа на Съвета за сигурност на ООН, солидарност с Република Молдова и справедлив мир в Близкия изток са точките в световния дневен ред, които са стратегически приоритет за Румъния за един по-сигурен и по-справедлив свят. Това заяви в речта от трибуната пред Общото събрание на ООН външният министър Оана Цою, пише БТА.

"Имах честта да представя участието на Румъния в Общото събрание на ООН в тази година със специално значение: отбелязваме 70 години от присъединяването на страната ни и 80 години от създаването на организацията. Представих нашите стратегически приоритети за един по-сигурен и по-справедлив свят, визията на Румъния за глобалните предизвикателства, което означава диалог за постигане на мир в горещите конфликти и спазване на международния ред, базиран на правила", написа Цою във Фейсбук.

Тя отбеляза, че посланието й е било насочено към точките от глобалния дневен ред, по които "са необходими действия, а не само думи".

По отношение на реформата на Съвета за сигурност на ООН министърът заяви, че "е нелепо от морална и правна гледна точка една държава агресор да има правото да блокира с ветото си всякакви действия на международната общност, насочени към прекратяване на война, която тя самата е започнала, без да е била провокирана или подтикната".

"Поисках от името на Румъния този фундаментален инструмент за глобален мир да бъде реформиран, за да отразява болезнената действителност и за да не може повече да бъде парализиран тъкмо от онези, които нарушават Хартата на ООН", изтъкна Цою.

Румънският министър също така алармира за ситуацията в съседна Молдова, където днес се провеждат парламентарни избори.

"Осъдих кампанията за дезинформация и злонамерена външна намеса, водена от Руската федерация в безпрецедентен мащаб, с ясната цел да се подкопае суверенното право на молдовските граждани да решават сами бъдещето си", посочи министърът.

В същото време Оана Тою призова за "справедлив мир в Близкия изток и хуманитарна помощ".

"Подчертах спешната необходимост от незабавно спиране на огъня в Газа, безусловно освобождаване на заложниците и гарантиране на достъпа на хуманитарна помощ за цивилното население. Споменах за прилагането на двудържавно решение - подход, който Румъния подкрепя от над 30 години. Освен това подчертах нашата непоколебима подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и изтъкнах нашия ангажимент за правата на човека, борбата срещу климатичните промени и устойчивото развитие", добави тя.