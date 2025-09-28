ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

ЕС отпуска 545 милиона евро за зелена енергия в Африка

Зелена енергия Снимка: Pixabay

Европейският съюз ще предостави над 545 млн. евро (638 млн. долара), за да подкрепи развитието на екологично чисто производство на енергия в Африка, съобщи Европейската комисия. 

Финансирането се отпуска на фона на продължаващи проблеми с достъпа до енергия на континента, където близо 600 милиона души все още живеят без електричество, пише БТА.

"Потенциалът на Африка за възобновяема енергия е огромен", заяви Еврокомисията.

Инвестициите в соларна, вятърна, водна и геотермална енергия не са само морален императив и необходимост за развитието, но и стратегическо решение, което укрепва веригите на доставки и евентуално може да създаде до 38 милиона "зелени" работни места до 2030 г., посочи ЕК.

Пакетът от мерки беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видео обръщение, отправено на фестивала "Глоубъл ситисън" (Global Citizen) в Ню Йорк.

Сред конкретните проекти са развитието на вятърна и водноелектрическа енергия в Лесото и изграждането на високоволтова електропреносна линия в Кот д'Ивоар за подобряване на регионалното разпределение на електроенергия.

