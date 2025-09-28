Затвориха Октоберфест за кратко заради огромни тълпи от хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Октоберфест в Мюнхен беше временно затворен вчера, след като струпването на голяма тъпла предизвика опасения за безопасността на посетителите. Това доведе до критики от страна на някои посетители относно справянето с подобни ситуации, предава БТА.

"Нещата бяха на ръба на масовата паника", написа една жена в инстаграм в отговор на публикация на градските власти за затварянето в събота, като заяви, че се е страхувала да не бъде "прегазена и съборена". Друга описа ситуацията като "изключително опасна", с наличие на хора, които крещят и плачат.

Някои посетители критикуваха и призивите по високоговорител хората да напуснат мястото на бирения фестивал без обяснение, като го нарекоха "предизвикващо паника".

Фестивалният комплекс беше затворен за нови посетители за около 30 минути в късния следобед вчера, след като потокът от посетители достигна пика си около 17:00 часа.

Свидетели и официални лица съобщиха за струпвания, при които хората не можеха да се движат нито напред, нито назад. Полицията призова в социалните мрежи хората да не идват на територията на фестивала. Двама посетители получиха медицинска помощ след панически атаки, но няма информация за пострадали.

Метрото в центъра на града също не спираше на станция "Октоберфест" като предпазна мярка.

След около час входовете бяха постепенно отворени отново, след като тълпите се разпръснаха в бирените шатри.

"Ситуацията се разреши сама, когато хората отидоха в шатрите, където са си резервирали места", каза говорителка на фестивала. "След като тълпата се разпръсна по-равномерно по терена, можехме да пуснем хората отново."

Въпреки смущенията, властите заявиха, че планът им за безопасност е проработил. "Мерки се вземат преди да се стигне до неприятна ситуация", каза говорителката на градските власти.

Затварянето не понижи настроението, а обявленията, че няма опасност успокояваха посетителите. Полицията също постави предупреждения на английски и италиански език, тъй като традиционно голям брой италианци посещават най-големия бирен фестивал в света през втория уикенд.

Временното затваряне поради пренаселеност е необичайно, но не е безпрецедентно, отбелязаха градските власти.

Октоберфест започна на 20 септември и ще продължи до 5 октомври.